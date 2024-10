https://fr.sputniknews.africa/20241005/on-ne-sait-jamais-ou-sera-le-prochain-bombardement-temoignage-dun-habitant-de-beyrouth-1068558633.html

"On ne sait jamais où sera le prochain bombardement": témoignage d'un habitant de Beyrouth

"Chaque jour est une tragédie. Chaque jour [apporte] des nouvelles difficiles pour nous en tant que famille", confie à Sputnik Jaafar Zalzali, père de cinq... 05.10.2024, Sputnik Afrique

"Les gens sont obligés de se déplacer, encore et encore", déplore-t-il. Pour lui, chaque famille libanaise est sa famille, et leur souffrance est la sienne. Jaafar décrit la dévastation de la ville. Sa tante paternelle a tout perdu: sa maison, ses biens, tout ce qu'elle avait construit au fil des ans. "Mais elle est saine et sauve", ajoute-t-il. Le bilan de l'escalade est très lourd. Selon le gouvernement libanais, 1,2 million de personnes ont été chassées de chez elles par les raids israéliens.

