https://fr.sputniknews.africa/20241005/lile-maurice-veut-attirer-les-investissements-russes-1068561119.html

L'île Maurice veut attirer les investissements russes

L'île Maurice veut attirer les investissements russes

Sputnik Afrique

Moscou dispose de nombreux possibilités et mécanismes pour investir dans l'économie mauricienne, a déclaré l'ambassadeur de l'État insulaire au forum... 05.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-05T17:34+0200

2024-10-05T17:34+0200

2024-10-05T17:34+0200

russie

île maurice

investissements

coopération

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/17/1061569053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d6f69119eb34948d6a99bc504ba1646.jpg

L'île adhère au principe de l'économie verte et possède les infrastructures et la logistique développées, a fait valoir Heswar Janke. Le diplomate a appelé à faire des efforts pour promouvoir les informations sur les opportunités d'investissement qui existent à l'île Maurice. Pour cela, il propose de passer par le secteur privé des deux pays. Selon lui, l'Afrique doit nouer des partenariats avec la Russie. Le continent possède des ressources, alors que la Russie a des possibilités qu'elle peut utiliser comme levier pour promouvoir l'économie africaine, assure le chef de la mission diplomatique. Le continent africain est à la recherche de partenaires, d'investisseurs et d'une relation gagnant-gagnant. Pour sa part, la Russie devrait élaborer sa stratégie de coopération avec ces pays, a conclu M.Janke.

russie

île maurice

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, île maurice, investissements, coopération, afrique