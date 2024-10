https://fr.sputniknews.africa/20241005/la-vaccination-contre-la-mpox-est-lancee-en-rdc-1068562712.html

La vaccination contre la mpox est lancée en RDC

La campagne a débuté ce 5 octobre à Goma dans la province du Nord-Kivu, parmi les plus touchées par le virus. 05.10.2024, Sputnik Afrique

Elle vise les populations les plus à risque: Ceci a été précisé par le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse la veille. Pour le moment, la vaccination ne concerne que les adultes. Le pays n'a reçu que 265.000 doses de vaccin, ce qui ne lui permet pas de mener une vaccination de masse, a indiqué Samuel Roger Kamba. La RDC est le pays le plus impacté par la propagation de la variole simienne. Pour le moment, elle enregistre 31.000 cas et 988 morts. Presque 70% des décès concernent des enfants de moins de 5 ans.

