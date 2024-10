https://fr.sputniknews.africa/20241005/la-defense-russe-donne-des-details-sur-la-prise-de-la-ville-strategique-dougledar-1068555711.html

La Défense russe donne des détails sur la prise de la ville stratégique d'Ougledar

L'armée russe a brisé la défense des forces ukrainiennes en prenant la ville en tenailles. Pour ce faite, les combattants du groupe Vostok ont effectué une... 05.10.2024, Sputnik Afrique

Les soldats ukrainiens ont résisté jusqu'au bout, se cachant dans les mines et les sous-sols, racontent les militaires qui ont pris d'assaut la ville. Mais face à l’encerclement inévitable, les unités ukrainiennes ont abandonné la ville. Plus de 40 soldats ennemis se sont rendus.Dans la ville libérée, les unités russes ont pris des trophées considérables, notamment des armes et des munitions abandonnées par les Ukrainiens, y compris celles fabriquées par l'Otan:Ougledar était le dernier bastion majeur des forces armées ukrainiennes sur l'axe de Donetsk-Sud. En outre, la libération de la ville a complètement sécurisé la route Donetsk-Marioupol.

