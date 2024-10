https://fr.sputniknews.africa/20241005/la-cooperation-de-la-russie-avec-les-pays-du-moyen-orient-et-dafrique-creera-de-nouvelles-alliances-1068560667.html

La coopération de la Russie avec les pays du Moyen-Orient et d'Afrique créera de nouvelles alliances

La coopération de la Russie avec les pays du Moyen-Orient et d'Afrique créera de nouvelles alliances

Les valeurs communes, l'intégration sociale et culturelle deviendront la base de cette coopération, a déclaré samedi l'ambassadeur syrien Bachar Jaafari lors... 05.10.2024, Sputnik Afrique

La coopération de Moscou avec le Moyen-Orient et l'Afrique offrira de nouvelles perspectives de développement, selon lui. Ensemble, ils seront en mesure de faire valoir leur potentiel dans les domaines de la science, des échanges culturels et de l'économie."Nous devons résoudre ensemble les problèmes de la cybercriminalité", a encore souligné le diplomate. La Russie et les pays du Sud global "peuvent contribuer à cette lutte en promouvant un ordre mondial plus honnête et plus juste".

