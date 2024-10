https://fr.sputniknews.africa/20241005/israel-a-le-devoir-et-le-droit-de-repondre-a-lattaque-de-missiles-iraniens-proclame-netanyahou-1068563100.html

Israël a le devoir et le droit de répondre à l'attaque de missiles iraniens, proclame Netanyahou

Israël a le devoir et le droit de répondre à l'attaque de missiles iraniens, proclame Netanyahou

Sputnik Afrique

Dans un message à la nation, le Premier ministre israélien a souligné que Téhéran avait lancé "à deux reprises des centaines de missiles" sur le territoire de... 05.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-05T20:38+0200

2024-10-05T20:38+0200

2024-10-05T20:38+0200

israël

benjamin netanyahou

iran

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/19/1063085179_0:0:1981:1114_1920x0_80_0_0_9b657df6ef34ebc16a3ae2c2653db7e1.jpg

"Aucun pays au monde ne tolérerait une telle attaque contre ses villes et ses citoyens. Israël a le devoir et le droit de se défendre et de répondre à ces attaques – et nous le ferons", a-t-il assuré.Plus tôt dans la journée, Tsahal a reconnu que les missiles iraniens avaient touché deux bases aériennes israéliennes.Pourtant, Daniel Hagari souligne que la frappe n'a pas impacté les capacités des forces aériennes et les avions n'ont pas été endommagés."Les deux bases fonctionnent à pleine capacité", a assuré le contre-amiral.

israël

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, benjamin netanyahou, iran, international