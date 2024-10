https://fr.sputniknews.africa/20241005/developper-lagriculture-le-mozambique-interesse-par-lexpertise-et-les-investissements-russes-1068559485.html

Développer l'agriculture: le Mozambique interessé par l'expertise et les investissements russes

Développer l'agriculture: le Mozambique interessé par l'expertise et les investissements russes

Sputnik Afrique

À travers cette coopération le pays africain compte trouver un partenaire stratégique fiable, a fait savoir l'amabassadeur du Mozambique à Moscou. 05.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-05T15:31+0200

2024-10-05T15:31+0200

2024-10-05T15:31+0200

mozambique

russie

agriculture

caucase du nord

coopération

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/05/1068559318_0:238:3124:1995_1920x0_80_0_0_ec3bc3e51a52babbe4f86df687a0f46a.jpg

Selon José Mateus Muária Katupha, son pays dépend de l'aide étrangère et des anciennes puissances coloniales. Cela empêche le développement de son économie indépendante. Une délégation mozambicaine se trouve actuellement dans le Caucase russe avec une mission visant à explorer le potentiel de coopération avec Moscou, a indiqué le diplomate qui a pris part au forum international "Caucase du Nord: nouvelles opportunités géostratégiques". Le chef de la mission diplomatique a noté que cette région russe a d'excellents experts en agriculture et a ajouté qu'il aimerait les voir venir au Mozambique. Le pays est producteur d'ananas, de noix de macadamia et de noix de cajou et pourrait produire d'autres articles. Pour développer le partenariat, il est nécessaire pour les deux pays de créer des mécanismes d'investissement dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l'énergie, a souligné M.Katupha.

mozambique

russie

caucase du nord

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mozambique, russie, agriculture, caucase du nord, coopération