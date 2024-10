https://fr.sputniknews.africa/20241005/des-microbes-vivants-decouverts-dans-une-roche-vieille-de-deux-milliards-dannees-1068557381.html

Des microbes vivants découverts dans une roche vieille de… deux milliards d'années!

Les microbes ont été découverts dans une fracture d'une roche du complexe igné de Bushveld en Afrique du Sud. Il s'agit du plus ancien exemple de vie... 05.10.2024, Sputnik Afrique

sciences et tech

afrique du sud

recherche

étude

Les chercheurs ont confirmé que les microbes étaient indigènes à l’échantillon de carotte et que leur apparition n’était pas causée par une contamination pendant le processus de récupération, selon une étude publiée par Microbial Ecology.Pour arriver à cette conclusion, ils ont utilisé trois types d’imagerie: spectroscopie infrarouge, microscopie électronique et microscopie à fluorescence.L'étude de ces microbes pourrait aider à mieux comprendre l’évolution très précoce de la vie. En outre, ces données aideront à la recherche d'une vie extraterrestre dans des échantillons de roche du même âge rapportés de Mars, a indiqué Microbial Ecology.Les colonies de microbes vivant dans des roches très profondes parviennent à survivre pendant des milliers, voire des millions d’années, notent les chercheurs. Ces organismes semblent vivre à un rythme plus lent, n’évoluant pratiquement pas, ce qui offre aux scientifiques une chance de remonter dans le temps.

afrique du sud

sciences et tech, afrique du sud, recherche, étude