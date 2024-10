https://fr.sputniknews.africa/20241004/pourquoi-poutine-a-t-il-annonce-la-modification-de-la-doctrine-de-dissuasion-nucleaire-russe---1068547975.html

Pourquoi Poutine a-t-il annoncé la modification de la doctrine de dissuasion nucléaire russe ?

Pourquoi Poutine a-t-il annoncé la modification de la doctrine de dissuasion nucléaire russe ?

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le géopolitologue français Aymeric Chauprade explique les dessous, les enjeux et la causes de la décision russe de... 04.10.2024, Sputnik Afrique

Pourquoi Poutine a-t-il annoncé la modification de la doctrine de dissuasion nucléaire russe ? Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le géopolitologue français Aymeric Chauprade explique les dessous, les enjeux et la causes de la décision russe de changer de doctrine nucléaire. Selon lui, les armes hypersoniques «ont offert une supériorité écrasante aux Russes, qui ont rendu tout l’arsenal militaire occidental obsolète».

" Il faut avoir en tête que la doctrine nucléaire de chaque pays, que ce soit la Russie, les États-Unis ou la France, a été pensée pendant la guerre froide avec un certain type d'armes atomiques et avec un principe simple qui s'appelle la dissuasion que tout le monde connaît très bien. Pour faire simple, en fait, pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS sont arrivés à une sorte d'équilibre symétrique de la terreur avec pratiquement les mêmes systèmes d’armes qui sont les missiles balistiques à têtes nucléaires à longue portée", affirme à Radio Sputnik Afrique l’historien et géopolitologue français Aymeric Chauprade, ex-député européen.Dans le même sens, M.Chauprade rappelle que "ce sont les Américains qui ont abandonné les premiers tous ces traités sous l’instigation des néoconservateurs, qui ont pris le contrôle des différentes administrations US, notamment le Pentagone, depuis la fin des années 1970. Ils ont instauré ainsi un déséquilibre stratégique qui ne cesse de s’aggraver à ce jour dans le seul but d’affaiblir continuellement la dissuasion nucléaire stratégique russe, mais aussi chinoise".Dans ce contexte, selon Aymeric Chauprade, "la Russie, la Chine et actuellement d’autres pays comme la Corée du Nord et l’Iran, n’avaient pas d’autres choix pour assurer leur sécurité et sanctuariser leurs territoires contre l’agressivité sans limite des Occidentaux, à leur tête les États-Unis, et de l’Otan que de développer de nouvelles armes plus sophistiquées, basées sur de nouveaux principes physiques, que sont les missiles hypersoniques. Ces nouvelles armes ont offert une supériorité écrasante aux Russes. Ce sont ces armes et la nouvelle architecture de sécurité et de défense internationales qu’elles imposent de fait qui ont amené les autorités russes à changer de doctrine nucléaire, essentiellement pour arrêter l’Otan en Ukraine en brandissant le feu nucléaire, notamment tactique".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

