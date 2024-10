https://fr.sputniknews.africa/20241004/plus-de-400-etudiants-africains-suivent-une-formation-sur-lenergie-nucleaire-en-russie-1068546814.html

Plus de 400 étudiants africains suivent une formation sur l'énergie nucléaire en Russie

Plus de 400 étudiants africains suivent une formation sur l'énergie nucléaire en Russie

Ce chiffre a été révélé par le responsable du développement de Rosatom pour l'Afrique centrale et australe. 04.10.2024, Sputnik Afrique

Dans les universités russes les jeunes africains étudient l'ingénierie, la gestion en énergie nucléaire et autres disciplines connexes, a précisé Alexeï Semenov en marge du Festival international de la jeunesse à Kampala, en Ouganda. Le responsable a ajouté que Rosatom a conclu des accords avec des universités et des entreprises locales pour promouvoir l'enseignement dans le domaine nucléaire en Zambie, au Rwanda et en Afrique du Sud. Le festival international de la jeunesse se tient les 4 et 5 octobre dans la capitale ougandaise et dans la ville de Jinja. Il réunit 10.000 participants russes et africains impliqués dans l'économie, la culture, la science, l’éducation, bénévolat, le sport et d'autres sphères de la vie publique.

