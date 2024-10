https://fr.sputniknews.africa/20241004/louganda-cherche-un-site-pour-construire-une-centrale-nucleaire-avec-rosatom-1068548107.html

L'Ouganda cherche un site pour construire une centrale nucléaire avec Rosatom

Les parties ont signé un mémorandum et des études ont été réalisées en ce sens, a déclaré le ministre ougandais de l'Énergie au cours du Festival international...

D'autres accords ont été conclus avec la Corée du Sud, la Chine et l'Argentine pour formations des cadres dans ce domaine, a ajouté Okaasai Sidronius Opolot. Le haut responsable a expliqué que l'Ouganda dispose de réserves prouvées d'uranium et procède à leur exploitation. L'installation nucléaire fournira plus de 20.000 mégawatts par jour pour répondre aux besoins croissants du pays en énergie, a ajouté le ministre d'État. Selon lui, la consommation électrique va atteindre 52.000 mégawatts par jour d'ici 2040. En plus du nucléaire, le pays compte utiliser plusieurs sources d'énergie: M. Opolot a rappelé que plusieurs pays africains se tournent vers l'énergie nucléaire, notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, le Kenya, le Maroc, l'Éthiopie, le Rwanda, l'Algérie, le Ghana, le Niger et le Soudan.

