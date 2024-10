https://fr.sputniknews.africa/20241004/la-legion-internationale-en-ukraine-formee-par-loccident-compte-18000-personnes-1068540157.html

Le nombre de combattants de la "Légion internationale" en Ukraine, formée par l'Occident, a atteint 18.000 personnes Celles-ci proviennent de plus de 85 pays... 04.10.2024, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

russie

ukraine

occident

sécurité

légion étrangère

opération militaire

otan

En particulier, les ressortissants polonais, français et géorgiens sont largement représentés en Ukraine, selon Alexandre Bortnikov. Le recrutement s'effectue dans la plupart des cas à l'étranger par l'intermédiaire d'institutions étrangères ukrainiennes, a-t-il précisé. Ensuite, la formation des militaires recrutés est dispensée dans les centres et camps de formation de l'Otan en Pologne, en Lettonie et en Lituanie, d’après le chef du FSB.Apparemment, l’Occident vise à augmenter l’intensité des opérations militaires en Ukraine, poursuit Alexandre Bortnikov à Astana, lors de la 55e réunion des chefs de sécurité des pays ex-soviétiques.Voici quelques indices:- L'autorisation donnée à Kiev d’utiliser des missiles à longue portée de l’Otan contre des cibles en Russie- la participation directe des militaires des pays de l'Otan à la planification et la préparation des opérations des forces armées ukrainiennes sur toute la longueur de la ligne de contact de combat- les intentions de l'Alliance transatlantique d'envoyer ses contingents en Ukraine.

