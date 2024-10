https://fr.sputniknews.africa/20241004/des-militaires-russes-sauvent-un-medecin-ukrainien-qui-leur-demande-de-lachever-1068548593.html

Des militaires russes sauvent un médecin ukrainien qui leur demande de l'"achever"

L’homme a été blessé début mai à la hanche lors d’une attaque russe, raconte-t-il à Sputnik. 04.10.2024, Sputnik Afrique

Il a attendu d'être évacué par les siens pendant 30 heures. Au lieu de recevoir de l’aide, il a été visé par un obus largué sur lui par… un drone ukrainien.Plus tard, les Russes sont entrés sur ce territoire. "Vos gars ont vu que j'étais vivant et ils sont venus. Un homme s'est approché et j'ai dit: 'Finis-moi'. Et il m'a dit, comment puis-je t'achever si tu n'es pas armé?"D’après ses dires, des militaires lui ont accordé une assistance médicale, lui ont donné de l'eau et des analgésiques. Grâce à ses confrères russes, il a pu guérir sa jambe, selon le médecin.

