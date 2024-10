https://fr.sputniknews.africa/20241003/liban-sputnik-documente-la-devastation-causee-par-les-frappes-israeliennes-1068535701.html

Liban: Sputnik documente la dévastation causée par les frappes israéliennes

Les scènes captées par notre caméra montrent un grand nombre d'enfants parmi les blessés accueillis dans les hôpitaux. 03.10.2024, Sputnik Afrique

liban

israël

frappes

blessés

essence

Ils représentent 90% des patients, selon le directeur médical du centre Infinity. Ces enfants souffrent de blessures graves, notamment de brûlures, de fractures ouvertes et d'amputations, précise Musa Youssef. Le crâne et le nez de certaines personnes ont été brisés, ce qui témoigne de la violence des coups, a-t-il souligné. Selon lui, son établissement a accueilli plus d'une centaine de blessés, alors que le nombre de morts a atteint les 23. Le médecin a qualifié les tirs israéliens de "massacres contre des civils". Dans les boulangeries, Sputnik constate l'arrêt de la livraison du pain aux distributeurs. Il est désormais vendu directement aux habitants et aux déplacés du sud, en raison des grands besoins. Quant aux stations-service, les longues files de voitures et de camions attendant de faire le plein sont un spectacle fréquent. Certaines ont fermé en raison de la pénurie de carburant, ce qui aggrave la crise des transports et la circulation des voitures.

liban

israël

liban, israël, frappes, blessés, essence