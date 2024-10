https://fr.sputniknews.africa/20241003/la-strategie-militaire-israelienne-pourrait-tourner-au-vinaigre-1068532841.html

"La stratégie militaire israélienne pourrait tourner au vinaigre"

Au Proche-Orient, la situation s'est embrasée avec l'offensive israélienne sur le Liban et la mort du chef du Hezbollah. Au micro de Sputnik Afrique, Ahmed...

"La stratégie militaire israélienne pourrait tourner au vinaigre" Sputnik Afrique Au Proche-Orient, la situation s’est embrasée avec l’offensive israélienne sur le Liban et la mort du chef du Hezbollah. Au micro de Sputnik Afrique, Ahmed Rouadjia, Professeur en histoire et en sociologie politique à l'Université Mohamed Boudiaf, à M'Sila, en Algérie.

"Ce n'est que le prolongement de la stratégie militaire israélienne de vouloir en finir avec le Hezbollah. Mais elle pourrait tourner à mon avis au vinaigre parce que, une armée régulière dotée d'armements sophistiqués face à des troupes, des guérilleros qui opèrent de manière quasi invisible et qui connaissent très bien le terrain", a déclaré Ahmed Rouadjia, Professeur en histoire et en sociologie politique à l'Université Mohamed Boudiaf, dans le podcast Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission :-Denis Christel Sassou Nguesso, ministre congolais de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé sur les projets de coopération russo-congolais en cours.-Aboubacar Aldo Kourouma, activiste guinéen, président de l’ONG APEC International-Kenko Sita Davina Chancelvie, gymnaste congolaise sur sa formation en Russie à l’académie russe Grace Céleste d’Alina Kabaeva.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

