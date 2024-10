https://fr.sputniknews.africa/20241003/la-confederation-africaine-de-foot-lance-une-campagne-contre-le-trafic-et-lexploitation-des-joueurs-1068538359.html

La Confédération africaine de foot lance une campagne contre le trafic et l'exploitation des joueurs

Cette initiative répond à la "montée de l'exploitation des jeunes talents africains" et vise à "protéger le bien-être de tous les footballeurs africains"

Intitulé "Protect The Dream" (Protéger le rêve, en anglais), la campagne se donne pour mission de "sensibiliser les joueurs aux dangers du trafic et de l'exploitation". Elle fournit également des outils pour "renforcer la confiance des jeunes athlètes grâce à une formation en communication". De plus, le programme "valorise leur santé et le bien-être, tout en créant un environnement sûr et encourageant". La campagne se déclinera en divers formats "facilement accessibles" tels que des conférences, des ateliers, des vidéos, des podcasts, promet la CAF. Le projet bénéficie du soutien de grandes figures du football africain comme:

