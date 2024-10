https://fr.sputniknews.africa/20241003/burkina-faso-vers-linterdiction-totale-des-emballages-et-sachets-plastiques-1068535145.html

Burkina Faso: vers l'interdiction totale des emballages et sachets plastiques

Adopté mercredi par le gouvernement, le nouvel avant-projet de loi concerne tous les types d’emballages et de sachets plastiques, y compris biodégradables et... 03.10.2024, Sputnik Afrique

Le Burkina avait interdit la production, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables en mai 2014. La nouvelle loi révisera et précisera ce texte.Il est aussi interdit de brûler les emballages et sachets en plastique car ces polluants organiques contribuent à détériorer la santé de la population, a expliqué le ministre.Les acteurs du secteur disposent d’un délai de 6 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation qui sera transmise au Parlement.

