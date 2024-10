https://fr.sputniknews.africa/20241002/zambie-russie-un-activiste-veut-des-voyages-sans-visa-pour-renforcer-les-relations-entre-jeunes--1068516067.html

Zambie-Russie: un activiste veut des voyages sans visa pour renforcer les relations entre jeunes

Zambie-Russie: un activiste veut des voyages sans visa pour renforcer les relations entre jeunes

Sputnik Afrique

Une étape clé dans le renforcement des relations entre la Zambie et la Russie consiste à adopter des politiques favorisant une plus grande mobilité entre les... 02.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-02T09:52+0200

2024-10-02T09:52+0200

2024-10-02T09:54+0200

zambie

russie

jeunes

coopération

international

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/02/1068513939_0:0:1657:932_1920x0_80_0_0_ebd5163a70ff70a721256b23010e4952.jpg

Cela doit se faire notamment par le biais de voyages sans visa dans le cadre des programmes d'échange de jeunes et des opportunités commerciales, selon le directeur général de la World Youth and Leadership Foundation.Il a en outre fait ressortir le potentiel de la Russie à aider le développement de l'Afrique par le biais de la technologie, de l'entrepreneuriat et des échanges éducatifs.L'activiste est arrivé à Moscou dans le cadre du programme présidentiel "Nouvelle génération", mis en œuvre par l’agence fédérale russe Rossotrudnitchestvo qui développe les relations internationales de la Russie avec d'autres États.

zambie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zambie, russie, jeunes, coopération, international, opinion