https://fr.sputniknews.africa/20241002/occasion-unique-une-zambienne-sur-le-forum-des-jeunes-specialistes-en-relations-internationales-1068522774.html

"Occasion unique": une Zambienne sur le Forum des jeunes spécialistes en relations internationales

"Occasion unique": une Zambienne sur le Forum des jeunes spécialistes en relations internationales

Sputnik Afrique

Le Forum russo-africain offre une opportunité d'explorer l'approche russe de l'implication des jeunes dans les affaires étrangères, explique à Sputnik Afrique... 02.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-02T13:44+0200

2024-10-02T13:44+0200

2024-10-02T13:44+0200

opinion

russie

zambie

afrique subsaharienne

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/02/1068522580_0:0:1068:602_1920x0_80_0_0_8a08e52a61c2b7bf1a074f98f533c303.png

L'événement est aussi une belle occasion pour nouer des liens entre les professionnels des deux continents, ajoute la praticienne en développement de la jeunesse. De plus, la visite en Russie a permis de découvrir de première main la culture, les valeurs et le train de vie du pays, fait valoir Mme Hamalambo. Et de souligner que, quelle que soit l'origine des personnes, il est essentiel de créer des synergies et de partager une compréhension commune pour favoriser la collaboration internationale. Le Forum fait partie du programme présidentiel russe Nouvelle Génération, mis en œuvre par l'agence fédérale russe Rossotroudnitchestvo qui développe les relations internationales de la Russie avec d'autres États.

russie

zambie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, zambie, afrique subsaharienne, international