https://fr.sputniknews.africa/20241002/le-congo-et-lethiopie-recevront-bientot-de-lequipement-pour-des-laboratoires-mobiles-russes-1068523410.html

Le Congo et l’Éthiopie recevront bientôt de l’équipement pour des laboratoires mobiles russes

Le Congo et l’Éthiopie recevront bientôt de l’équipement pour des laboratoires mobiles russes

Sputnik Afrique

"La géographie de l'utilisation des laboratoires mobiles russes s'étend cette année", a constaté la vice-Première ministre russe lors du IIIe exercice... 02.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-02T14:09+0200

2024-10-02T14:09+0200

2024-10-02T14:10+0200

éthiopie

république du congo

russie

laboratoire

santé

monkeypox (variole de singe)

tatiana golikova

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/08/02/1044192955_0:0:1802:1014_1920x0_80_0_0_31fef01299af3688dd6bf53c740ce6c3.jpg

La fourniture sera assurée avant la fin de l'année, a précisé Tatiana Golikova. Et d’ajouter que le Burundi et l'Ouganda utilisent déjà ces laboratoires.En raison de l'augmentation des cas de mpox, la Russie a déjà transféré plusieurs milliers de tests vers les pays d'Afrique. En outre, des études ont été menées au Burundi, au Rwanda et en Ouganda.Aujourd'hui, des spécialistes russes, avec des collègues étrangers, travaillent dans quatre centres d'étude des maladies infectieuses dont deux sont situés en Guinée et au Burundi, a précisé la responsable.

éthiopie

république du congo

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

éthiopie, république du congo, russie, laboratoire, santé, monkeypox (variole de singe), tatiana golikova