Le cacao à la Bourse de Moscou: "Se protéger contre la spéculation liée aux fluctuations du prix"

Le cacao à la Bourse de Moscou: "Se protéger contre la spéculation liée aux fluctuations du prix"

La Bourse de Moscou vient d’ouvrir les négociations sur les contrats à terme du cacao. Quelles conséquences pour ce marché très fluctuant? L’Afrique qui... 02.10.2024, Sputnik Afrique

Le cacao à la Bourse de Moscou: «Se protéger contre la spéculation liée aux fluctuations du prix» Sputnik Afrique La Bourse de Moscou vient d’ouvrir les négociations sur les contrats à terme du cacao. Quelles conséquences pour ce marché très fluctuant? L’Afrique qui produit l’essentiel du cacao du monde verra-t-elle sa situation s’améliorer? Jean René Ndouma, expert consultant en marchés financiers et finance digitale, analyse ce que ce changement va apporter.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Jean René Ndouma, expert consultant en marchés financiers et finance digitale, ⁠universitaire de la JFN University et ⁠auteur de l’ouvrage "disruption monétaire et financière au Centr-Afrique", revient sur les conséquences qu’aura l’introduction du cacao à la Bourse de Moscou sous la forme de contrats à terme."Avec les négociations en roubles, avec la possibilité de pouvoir aussi délocaliser progressivement ou diversifier la chaîne de valeur, avec une main d'œuvre relativement moins chère, avec une technologie de pointe qui est plus compétitive, une technologie russe, etc. Tous ces éléments vont permettre qu’évidemment le prix du cacao puisse être influencé à la baisse, mais surtout que les marges soient mieux réparties", explique M.Ndouma.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

