L’attaque iranienne contre Israël, un tournant vers l’inconnu, constatent les médias mondiaux

: "Le moment le plus dangereux de l'histoire moderne du Moyen-Orient" est probablement arrivé. Une "guerre de missiles balistiques" pourrait entraîner une confrontation impliquant d'autres pays, dont les États-Unis.L'Iran a préparé des centaines de missiles qu'il pourra utiliser en cas de frappes d'Israël ou des États-Unis, écrit également le quotidien, en citant des membres du CGRI.

: L'attaque iranienne contre Israël est "le moment le plus dramatique" de leur conflit et un possible "catalyseur d'une guerre totale" dans la région.