Israël aurait l'intention d'utiliser au Liban la même tactique qu'à Gaza, selon un expert turc

Israël aurait l'intention d'utiliser au Liban la même tactique qu'à Gaza, selon un expert turc

Cette tactique prévoit de prendre d'abord le contrôle du sud du pays, explique à Sputnik Haydar Oruç en commentant l'opération de Tel Aviv au Liban. 02.10.2024, Sputnik Afrique

Ensuite, si les conditions le permettent et si le Hezbollah n'oppose pas une résistance suffisante, Tel Aviv étendra la géographie des attaques et de l’occupation à l'ensemble du pays, poursuit-il. Selon lui, dans ce cas, ce sont les civils qui en feront les frais, tout comme dans l'enclave palestinienne. M. Oruç déplore le fait que l'Onu et la Ligue arabe ne prennent pas de mesures pour empêcher de nouveaux massacres dans la région. Pour lui, si Israël n'est pas stoppé, une catastrophe similaire à celle qui se produit dans la bande de Gaza pourrait bientôt éclater au Liban.

