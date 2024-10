https://fr.sputniknews.africa/20241001/vladimir-poutine-felicite-xi-jinping-pour-le-75e-anniversaire-de-la-republique-populaire-de-chine--1068504367.html

Vladimir Poutine félicite Xi Jinping pour le 75e anniversaire de la République populaire de Chine

Le Kremlin a adressé ses félicitations à Pékin pour le 75e anniversaire de la République populaire de Chine, saluant les réalisations accomplies sous les... 01.10.2024, Sputnik Afrique

international

chine

vladimir poutine

xi jinping

Le président russe a adressé ses félicitations au dirigeant Xi Jinping, souhaitant aux citoyens chinois bonheur et prospérité. Le chef d'État russe a noté que sous la direction de Xi Jinping, la Chine réussit à "renforcer sa position sur la scène mondiale et à jouer un rôle important dans la résolution des problèmes urgents de l’agenda régional et mondial".

international, chine, vladimir poutine, xi jinping