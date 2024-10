https://fr.sputniknews.africa/20241001/une-habitante-de-la-region-de-koursk-explique-comment-son-village-soccupe-des-animaux-abandonnes-1068502915.html

Une habitante de la région de Koursk explique comment son village s'occupe des animaux abandonnés

Une habitante de la région de Koursk explique comment son village s'occupe des animaux abandonnés

Les villageois de Bolchoïé Soldatskoïé continuent de prendre soin des animaux et maisons de leurs voisins évacués vers Koursk, a affirmé à Sputnik Galina... 01.10.2024, Sputnik Afrique

russie

ukraine

conflit ukrainien

koursk

animaux

animaux domestiques

Galina Sidorova, du village de Bolchoïé Soldatskoïé situé dans la région russe de Koursk, a déclaré à Sputnik qu'elle et ses voisins restés sur place s'occupent des animaux de compagnie des villageois évacués, en attendant leur retour.Mme Sidorova et son mari ont une grande ferme - des abeilles aux porcs, ainsi qu'un potager, où l'on peut trouver des pastèques et des poivrons.D'autres villageois qu’elle s'occupent aussi des maisons de leurs voisins évacués ainsi que de leurs animaux domestiques, ajoute-t-elle.

russie

ukraine

koursk

russie, ukraine, conflit ukrainien, koursk, animaux, animaux domestiques