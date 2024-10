https://fr.sputniknews.africa/20241001/semaine-de-lenergie-le-president-poutine-a-deja-demontre-le-potentiel-energetique-de-la-russie-1068501940.html

Semaine de l’énergie: "Le président Poutine a déjà démontré le potentiel énergétique de la Russie"

La septième édition de la Semaine russe de l’énergie s’est achevée le 28 septembre avec 28 accords et feuilles de route signés. 84 pays ont été présents et... 01.10.2024, Sputnik Afrique

Semaine de l’énergie: «Le président Poutine a déjà démontré le potentiel énergétique de la Russie» Sputnik Afrique La septième édition de la Semaine russe de l’énergie s’est achevée le 28 septembre avec 28 accords et feuilles de route signés. 84 pays ont été présents et plus de 250 entreprises ont participé. Le président de la Guinée équatoriale et des ministres malien, congolais et sud-africain ont répondu à nos questions.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le ministre malien de l’Économie, Alousséni Sanou, le ministre des Hydrocarbures du Congo-Brazzaville, Bruno Jean-Richard Itoua, le ministre sud-africain de l’Électricité et de l’Énergie, Kgosientsho Ramokgopa, ainsi que le président de la Chambre africaine de l'énergie, NJ Ayuk, sont revenus sur les enjeux énergétiques mondiaux et la nécessité de développer l’accès à l’électricité en Afrique en coopération avec les BRICS, et en premier lieu avec la Russie."La semaine de l'énergie russe est un événement très important pour nous. Nous sommes à notre deuxième participation et nous remercions la Fédération de Russie pour nous avoir invités à cette importante rencontre qui marque toujours l'amitié entre le Mali et la Fédération de Russie. Les enjeux de notre participation, c'est de trouver les voies et moyens pour développer davantage le partenariat commercial", explique Alousséni Sanou, le ministre malien de l’Économie.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

