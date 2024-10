https://fr.sputniknews.africa/20241001/onze-journalistes-issus-des-brics-suivent-un-stage-chez-sputnik-a-moscou-1068509128.html

Onze journalistes issus des BRICS+ suivent un stage chez Sputnik à Moscou

Onze journalistes issus des BRICS+ suivent un stage chez Sputnik à Moscou

01.10.2024

La session spéciale d'automne du projet SputnikPro BRICS+ a ouvert ce 1er octobre, dans le cadre du programme InteRussia de la Fondation de soutien à la diplomatie publique Alexandre Gortchakov. Au début de l’événement, les participants ont partagé leurs impressions sur le programme et leur séjour en Russie."Ces jours ont été très passionnants et nous ont déjà permis de mieux comprendre le rôle important que joue Sputnik dans la couverture de l'actualité internationale, ainsi que les valeurs et les normes qui leur permettent d'obtenir de tels résultats", soutient Yuri Ferreira Nogueira, journaliste au magazine brésilien Forum."Je voudrais parler de Moscou. C’est une ville magnifique et bien organisée. Malgré sa grande taille, tout y fonctionne avec précision. J’ai été honnêtement surprise par la stabilité de la situation", confie Elsaid Azza Ahmed Abdelmegeed, du journal égyptien Al Ahram.

