L'Iran tire des centaines de missiles contre Israël

L'Iran tire des centaines de missiles contre Israël

L'Iran a annoncé avoir mené une frappe de missiles sur Israël. Le commandant de l'état-major général israélien a convoqué une réunion urgente. 01.10.2024

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique a annoncé avoir mené une frappe de missiles contre Israël pour venger les personnes tuées lors d'attaques israéliennes.Il a également promis de mener une frappe plus puissante en cas de riposte israélienne.Conséquences des frappesDes sirènes ont retenti dans toutes les villes israéliennes -Tel Aviv, Ashdod, Haïfa, Beer Sheva, Jérusalem-Ouest- et la bande de Gaza après le lancement de missiles depuis l'Iran. Selon les médias locaux, des impacts ont été signalés dans la région de Tel Aviv et dans celle de Jérusalem.D'après le Jerusalem Post, environ 400 missiles ont été tirés par l'Iran. Un missile aurait touché le port d'Ashkelon, dans le sud-ouest d'Israël. Un incendie majeur a été repéré en mer au niveau de la bande de Gaza, selon les médias palestiniens.Un missile iranien est tombé dans la province jordanienne de Madaba, relate la chaîne de télévision Al Hadath.Le commandant de l'état-major général israélien a convoqué une réunion urgente.Israël ne s'attend pas à une deuxième vague d'attaques iraniennes, a déclaré un porte-parole de l'armée, aussi les habitants peuvent quitter les abris.Réactions aux Etats-UnisJoe Biden a chargé l’armée américaine d'aider Israël à repousser les attaques iraniennes. Le Président américain a ordonné d'abattre les missiles iraniens visant le territoire israélien, selon une déclaration de la Maison-Blanche. L'ancien Président américain Donald Trump considère cette attaque iranienne comme une guerre qu'on aurait pu éviter.

