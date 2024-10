https://fr.sputniknews.africa/20241001/les-trois-premiers-avions-ultralegers-fabriques-en-tanzanie-prennent-leur-envol--1068507680.html

Les trois premiers avions ultralégers fabriqués en Tanzanie prennent leur envol

Le premier appareil est arrivé le 30 septembre à l'aéroport international Julius Nyerere à Dar es Salam. Les trois sont désormais disponibles à la vente. 01.10.2024, Sputnik Afrique

Baptisé Skyleader 600, l'avion est conçu pour transporter 2 passagers, dont le pilote. Il est capable de voler pendant 6 heures sans escale.Le fabricant de l’aéronef est le constructeur tchèque Airplanes Africa Limited (AAL), basé à Morogoro."Ces avions sont un moyen de transport idéal pour la Tanzanie et l’Afrique en général, et nous accueillons les clients intéressés à les acheter et à devenir de fiers propriétaires", selon David Grolig, directeur d’Airplanes Africa Limited. Il détaille que l’appareil est adapté aux voyageurs d'affaires entreprenant de longs voyages.

