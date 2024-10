https://fr.sputniknews.africa/20241001/les-renseignements-occidentaux-et-ukrainiens-preparent-une-provocation-antirusse-en-syrie-1068500933.html

Les renseignements occidentaux et ukrainiens préparent une provocation antirusse en Syrie

Tel est l’avertissement lancé par le SVR, service russe des renseignements extérieurs. 01.10.2024, Sputnik Afrique

La provocation serait organisée dans le nord de la province d'Idlib. Le plan implique que des combattants laissent tomber un conteneur rempli de chlore depuis des drones lors d'attaques des forces armées syriennes et russes contre des positions terroristes dans Idlib.Cette mise en scène sera ensuite utilisée pour discréditer Damas et Moscou auprès de l'Onu et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.Pour cela, il est prévu d'impliquer l'ONG Casques blancs.

