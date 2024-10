Le groupement Ouest a libéré la localité de Vichnevoïé dans la région de Kharkov. Il a aussi frappé cinq brigades ennemies et repoussé deux contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 410 militaires, un obusier M777 américain, un obusier FH-70 britannique et deux obusiers M119 américains. Deux dépôts de munitions ont été anéantis.

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses, frappé six brigades ukrainiennes et repoussé une contre-attaque. L'ennemi a perdu 900 militaires, des obusiers M777 et M198 américains et un obusier L-119 britannique. Un dépôt de munitions a été détruit.