L'ancienne star du foot camerounais Samuel Eto’o sanctionné par la FIFA

L'ancien joueur et actuel président de la Fédération Camerounaise de foot, Samuel Eto’o, est frappé d'une interdiction d'assister aux matchs des équipes... 01.10.2024, Sputnik Afrique

Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football et ancien attaquant du FC Barcelone, a écopé ce mardi 1er octobre d'une interdiction d’assister aux matches des équipes représentatives de son pays pour six mois, claironne un communiqué de la FIFA.Il lui est reproché son comportement lors du 8e de finale perdu par les Camerounaises contre le Brésil (3-1 a.p.) lors du Mondial-U20, en Colombie.Des actes sanctionnés par les articles 13 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 14 (incorrection de joueurs et officiels) du Code disciplinaire de la FIFA.

