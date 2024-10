https://fr.sputniknews.africa/20241001/lalgerie-appelle-a-mettre-un-terme-a-lenfer-inflige-aux-peuples-palestinien-et-libanais-1068497818.html

L’Algérie appelle à "mettre un terme à l'enfer infligé aux peuples palestinien et libanais"

Il faut "freiner" la volonté d’Israël "de plonger le Moyen-Orient dans un cycle de crises, de conflits et de guerres permanentes et sans fin", a avancé le 30... 01.10.2024, Sputnik Afrique



"La guerre génocidaire qui se déroule à Gaza depuis près d'un an, l'extension récente de cette guerre à la Cisjordanie et maintenant au Liban, et l'escalade israélienne multiforme dans toute la région ne seraient pas arrivées si la communauté internationale avait adopté une position ferme", a déclaré Ahmed Attaf, lors de son intervention à l'occasion de la 79e Assemblée générale de l’Onu.Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, l’armée israélienne a annoncé le début de "raids terrestres limités" contre le Hezbollah au Liban. De plus, Tsahal continue son offensive à Gaza, entamée au lendemain du 7 octobre 2023.

