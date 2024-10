https://fr.sputniknews.africa/20241001/lafrique-est-lavenir-du-monde-selon-un-historien-russe-1068512225.html

"L'Afrique est l'avenir du monde", selon un historien russe

L'Afrique est un marché en devenir qui offre d'importantes opportunités d'investissements aux entreprises russes, a expliqué à Sputnik Afrique Kirill Babaïev...

L'Afrique offre un marché très important et des opportunités d'investissements, que certaines entreprises russes vont sûrement saisir, a déclaré ce mardi 1er octobre à Sputnik Afrique Kirill Babaïev, scientifique, historien et orientaliste russe.L'expert met notamment l'accent sur les opportunités dans la construction d'infrastructures, comme les routes, les transports, les chemins de fer, soulignant que de nombreuses compagnies russes ont déjà du succès sur le continent.Pas de passé lié à la colonisationLes Russes sont bien accueillis sur le continent car Moscou n'a pas un passé de colonisateur, ajoute l'historien. Au contraire, l'Union soviétique a souvent aidé les pays africains et les liens avec la Russie se sont perpétués.Depuis plusieurs années, des entreprises russes manifestent leur intérêt pour le développement de relations commerciales en Afrique, en particulier dans le domaine énergétique. Les investissements russes dans le secteur énergétique du continent pourraient atteindre 3 milliards de dollars, selon les résultats de la Semaine russe de l'énergie (REW) 2024.Dernièrement, le Congo a par exemple conclu un accord pour un projet d'oléoduc Pointe-Noire - Brazzaville – Maloukou. Le pays est également ouvert à la coopération avec des entreprises agricoles russes, a confié à Sputnik Afrique Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé.

