La rentrée scolaire reportée au Mali en raison des inondations

Censée avoir lieu ce 1er octobre, la rentrée scolaire se tiendra le 4 novembre, a annoncé le ministre malien de l’Education nationale. 01.10.2024, Sputnik Afrique

Les écoles sont actuellement majoritairement occupées par les sinistrés des récentes inondations.Au dernier bilan, daté du 27 septembre, 75 personnes ont été tuées, 148 blessées et plus de 250.000 autres ont été affectées par la catastrophe naturelle. La région de Tombouctou est la plus touchée.Le Niger avait aussi récemment reporté la rentrée scolaire en raison des inondations.

