La Maison russe de Niamey vient d’être inaugurée

La cérémonie d’ouverture a eu lieu ce 1er octobre dans le quartier Koira Kano, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique sur place. "Pour la Russie il est très important de développer les relations humanitaires entre nos deux pays. Nos tâches principales consistent à développer l'interaction de nos systèmes éducatifs et à faire découvrir aux Nigériens la culture et l'histoire de la Russie", explique Natalia Krassovskaïa, directrice exécutive du centre. "Nous savons qu'au Niger, on aime la Russie, et maintenant on devrait également la connaître", ajoute-t-elle. Le même jour, la Maison russe à Niamey a initié une exposition, consacrée au physicien nigérien Abdou Moumouni Dioffo. Le scientifique avait étudié en URSS.Interrogés par Sputnik Afrique, plusieurs visiteurs de l’événement, qui se tient au Musée national, ont salué l’initiative de la Maison russe. "Ça va permettre la visibilité de nos grandes personnalités de notre pays qui sont inconnues dans le monde", témoigne Hamid Hawa.La Maison russe est perçue "comme un espace de dialogue entre les cultures du Niger et de la Russie", a lancé Amadou Abdramane, porte-parole du CNSP, également présent à la cérémonie.

