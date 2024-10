https://fr.sputniknews.africa/20241001/la-force-leur-tient-lieu-de-droit-un-analyste-sur-loperation-israelienne-au-liban-1068508077.html

"La force leur tient lieu de droit": un analyste sur l'opération israélienne au Liban

"La force leur tient lieu de droit": un analyste sur l'opération israélienne au Liban

Sputnik Afrique

Israël et ses soutiens américains privilégient la force sur le droit, même s'ils prétendent le contraire, a déclaré à Sputnik Afrique Ahmed Rouadjia... 01.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-01T17:14+0200

2024-10-01T17:14+0200

2024-10-01T17:14+0200

international

liban

israël

conflit israélo-palestinien

états-unis

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0a/1066469330_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_e6b83b20f4f90bb3ee1539d3b5af14cc.jpg

Le Moyen-Orient se dirige vers une "conflagration généralisée" car les problèmes posés depuis la création d'Israël n'ont pas été réglés et parce que Tel Aviv et ses alliés de Washington misent sur la force, a déclaré à Sputnik Afrique Ahmed Rouadjia, de l'université algérienne Mohamed Boudiaf de M'Sila.Washington continue pour sa part à attiser le feu, par sa présence militaire au Moyen-Orient, selon l'expert. Une stratégie qui vise à faire échec à la montée en puissance de la Chine et de la Russie, assure-t-il.L'Onu reste pour sa part "complétement inféodé" aux États-Unis, ce qui rend peu probables des changements dans la "politique de guerre menée par Israël".

liban

israël

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, liban, israël, conflit israélo-palestinien, états-unis