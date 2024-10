https://fr.sputniknews.africa/20241001/complot-dejoue-au-burkina-faso-abidjan-na-jamais-participe-a-la-destabilisation-dun-pays-voisin-1068500302.html

Complot déjoué au Burkina Faso: Abidjan "n'a jamais participé à la déstabilisation d'un pays voisin"

Complot déjoué au Burkina Faso: Abidjan "n'a jamais participé à la déstabilisation d'un pays voisin"

Étant une "terre d'hospitalité, une terre d'accueil", la Côte d'Ivoire "n'a pas l'intention" de participer à la déstabilisation d'un pays voisin, a fait savoir... 01.10.2024, Sputnik Afrique

S’exprimant le 30 septembre en marge du conseil des ministres, Amadou Coulibaly a rappelé que la Côte d'Ivoire abrite plus de 60.000 réfugiés burkinabè ayant fui le terrorisme. "La Côte d'Ivoire, dans sa politique, n'a jamais participé à la déstabilisation d'un pays voisin", a-t-il dit.Les peuples ivoirien et burkinabè "continueront de coexister en harmonie et en bonne intelligence", a-t-il souligné.Le 23 septembre, le ministre burkinabè de la Sécurité avait dénoncé une "tentative de déstabilisation" du pouvoir en place. Selon lui, "des individus résidant en République de Côte d’Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion" contre le Burkina Faso. En juillet, le capitaine Ibrahim Traoré avait accusé Abidjan "d’abriter un centre d’opération pour déstabiliser" son pays.

