Attaque israélienne contre le Liban: un analyste évalue les scénarios possibles

Attaque israélienne contre le Liban: un analyste évalue les scénarios possibles

Israël cherche à étendre la guerre de Gaza, son opération terrestre au Liban pourrait évoluer selon quatre scénarios, a indiqué à Sputnik Mehran Kamrava... 01.10.2024, Sputnik Afrique

L'opération militaire israélienne au Liban, qui vient d'être annoncée, est une nouvelle tentative du Premier ministre Benjamin Netanyahu "d'étendre la guerre" de Gaza, a déclaré à Sputnik Mehran Kamrava, professeur de gouvernement à l'université de Georgetown au Qatar. Les scénarios possibles peuvent inclure: Jusqu’à présent, l’État hébreu "a bénéficié d’une impunité totale", notamment parce que l’Iran "a retenu ses tirs" et "n’est pas tombé dans le piège de l’extension de la guerre", assure l’analyste.L'armée israélienne a lancé aujourd'hui ce qu’elle appelle "raids terrestres limités et ciblés" contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Cette phase survient après des heures de frappes aériennes et de tirs d'artillerie israéliens à travers la frontière, qui ont fait 95 morts et 172 blessés, selon le ministère libanais de la Santé.

