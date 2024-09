https://fr.sputniknews.africa/20240930/lethiopie-construit-3-usines-dextraction-dor-1068483117.html

L’Éthiopie construit 3 usines d’extraction d’or

En construisant 3 usines d’extraction d’or, le pays espère générer 800 millions de dollars par an. 30.09.2024, Sputnik Afrique

Les usines d'extraction d'or devraient devenir opérationnelles dans les 18 prochains mois, a précisé au groupe de presse EPA le ministre des Mines.️Les installations sont situées dans les États de Benishangul-Gumuz, Gambela et Tigré. La construction progresse rapidement, selon Million Mathewos. Ces projets devraient augmenter la production d'or du pays de 10 tonnes supplémentaires par an.Dans un effort d'explorer ces ressources minérales, le gouvernement a mis en place divers systèmes et mesures incitatives pour attirer les investisseurs locaux et internationaux, a ajouté le ministre.

