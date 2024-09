Les forces russes détruisent du matériel occidental et libèrent une localité en RPD

Le groupement Ouest a amélioré sa situation le long de la ligne de front, frappé six brigades ennemies et repoussé deux contre-attaques. Les pertes de l'armée de Kiev s'élèvent à 425 militaires, un canon automoteur Krab polonais et deux obusiers FH-70 britanniques. Cinq dépôts de munitions ont été détruits.