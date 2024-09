https://fr.sputniknews.africa/20240930/le-president-sud-africain-appelle-a-reformer-lonu-et-le-fmi--1068485094.html

Le Président sud-africain appelle à réformer l'Onu et le FMI

La sécurité mondiale et le développement durable ne doivent pas dépendre des décisions de quelques grandes puissances, mais doivent reposer sur des... 30.09.2024, Sputnik Afrique

Le monde ne peut plus placer sa sécurité "entre les mains de quelques grandes puissances", à l'heure où les menaces se multiplient, a écrit Cyril Ramaphosa dans une lettre ouverte sur le site de la présidence. L’Afrique du Sud souhaite l'émergence d'institutions multilatérales inclusives, réactives et agiles", notamment pour porter le développement durable, a-t-il ajouté.Pretoria assumera une présidence du G20, "donnant la priorité aux besoins et aux aspirations de l'Afrique et des pays du Sud", a encore souligné le dirigeant.

