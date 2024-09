https://fr.sputniknews.africa/20240930/le-niger-condamne-le-soutien-de-lukraine-et-de-loccident-au-terrorisme-au-sahel-1068492008.html

Le Niger condamne le soutien de l'Ukraine et de l'Occident au terrorisme au Sahel

L'Ukraine et les puissances occidentales soutiennent les terroristes du Sahel, a déploré Bakary Yaou Sangaré, ministre nigérien des Affaires étrangères, lors... 30.09.2024, Sputnik Afrique

Les puissances occidentales convoitent les ressources du Sahel et "financent et arment" les groupes terroristes qui déstabilisent les pays de la région, a déclaré le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'Onu.Le ministre a également condamné "les actions subversives et la nouvelle stratégie de recolonisation revendiquée par la France", remerciant au contraire les "pays frères et amis", au rang desquels il a cité la Russie.

