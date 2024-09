https://fr.sputniknews.africa/20240930/le-hezbollah-ne-disparaitra-pas-apres-la-mort-de-nasrallah-declare-le-mouvement-1068483862.html

Le Hezbollah ne disparaîtra pas après la mort de Nasrallah, déclare le mouvement

Le Hezbollah possède des alternatives malgré la mort de son leader et prolongera son soutien à la cause palestinienne, a déclaré Naïm Qassem, secrétaire... 30.09.2024, Sputnik Afrique

Le mouvement chiite continuera à soutenir la bande de Gaza et sa défense du Liban en ne "reculant pas", a déclaré dans une allocution Naïm Qassem, secrétaire général adjoint du groupe.La position du mouvement ne devrait pas non plus se radicaliser, a pour sa part affirmé à Sputnik Alexei Khlebnikov, spécialiste des questions du Moyen-Orient.

