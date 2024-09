https://fr.sputniknews.africa/20240930/le-burkina-faso-preoccupe-par-le-soutien-de-lukraine-au-terrorisme-1068492728.html

Le Burkina Faso préoccupé par le soutien de l'Ukraine au terrorisme

Le Burkina Faso préoccupé par le soutien de l'Ukraine au terrorisme

Inquiet face au soutien apporté Kiev aux terroristes au Sahel, Ouagadougou attend une réponse du Conseil de sécurité de l'Onu à une lettre conjointe envoyée... 30.09.2024, Sputnik Afrique

Le Burkina dénonce les "actes d'agression et d'apologie du terrorisme" de Kiev et attend une réaction du Conseil de sécurité de l'Onu à la lettre qu'il avait envoyée avec le Mali et le Niger, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, à la tribune de l'Onu.Ces "faits particulièrement graves" violent la Charte des Nations unies, a-t-il ajouté.Il a rappelé que les trois pays du Sahel -le Burkina Faso, le Mali et le Niger- avaient attiré l'attention du Conseil de sécurité de l'Onu à ce problème dénonçant le soutien ukrainien aux groupes terroristes opérant au Sahel dans une lettre adressée au président du Conseil.Du 25 au 27 juillet, des groupes terroristes avaient attaqué des unités des forces armées maliennes, qui avaient subi de lourdes pertes. Début août, Andrii Yusov, représentant de la Direction principale du renseignement ukrainien, avait annoncé l'implication de Kiev l'attaque. Le Mali, puis le Niger, avaient par la suite rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine.

