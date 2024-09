https://fr.sputniknews.africa/20240930/lattaque-de-rsf-contre-sputnik-met-en-evidence-son-statut-daile-mediatique-de-lotan-1068493622.html

L’attaque de RSF contre Sputnik met en évidence son statut d'"aile médiatique de l’Otan"

L’attaque de RSF contre Sputnik met en évidence son statut d'"aile médiatique de l’Otan"

Sputnik Afrique

L’attaque de l'ONG Reporters sans frontières contre Sputnik et RT met en évidence son statut d'"aile médiatique de l'Otan", estime auprès de Sputnik Stevan... 30.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-30T21:47+0200

2024-09-30T21:47+0200

2024-09-30T21:47+0200

reporters sans frontières (rsf)

sputnik

chaîne de télévision rt

serbie

otan

médias

liberté d'expression

liberté de la presse

international

occident

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1a/1066244794_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11ce605b4266d223475ac826c8070cee.jpg

Les demandes des Reporters sans frontières (RSF) pour que l'UE s'attaque à la Serbie qui a hébergé des bureaux de RT et Sputnik et leurs attaques contre ces médias russes montrent que cette organisation est "une aile médiatique de l'Otan et de l'Occident", a déclaré à Sputnik Stevan Gajic, chercheur associé à l’Institut d’études européennes. Il a ainsi commenté un rapport de RSF qui accuse Sputnik et RT de diffuser de la "désinformation" et des "récits du Kremlin" dans les Balkans et au-delà. Le document fait partie d’une nouvelle initiative de RSF baptisée "Propaganda Monitor", promettant de mener une "bataille pour promouvoir un journalisme fiable". "Où étaient les Reporters sans frontières quand la Radio Télévision de Serbie a été bombardée en 1999 et quand 16 employés de la télévision ont été assassinés? Il n'y a aucune crédibilité pour des gens comme ceux-là qui n'ont pas réagi alors qu'ils auraient dû le faire", a déclaré l'observateur. En ce qui concerne les déclarations de RSF selon lesquelles RT diffuserait des "récits du Kremlin" en Serbie, M.Gajic a souligné que "le sentiment pro-russe parmi les Serbes n'a rien à voir avec le Kremlin, mais tout à voir avec Washington et l'Otan".

serbie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

reporters sans frontières (rsf), sputnik, chaîne de télévision rt, serbie, otan, médias, liberté d'expression, liberté de la presse, international, occident, aleksandar gajic, opinion