Hydrocarbures, hydroélectricité: le Congo détaille ses projets avec la Russie

L’oléoduc construit avec la Russie va permettre au Congo de mettre fin à ses difficultés logistiques, a fait savoir à Sputnik Afrique le ministre congolais de... 30.09.2024, Sputnik Afrique

Le 28 septembre, un accord intergouvernemental portant sur le projet de pipeline Pointe-Noire - Brazzaville - Maloukou a été signé. "Ce projet va permettre de mettre fin aux difficultés d'ordre logistique que nous rencontrons au Congo dans la chaîne d'approvisionnement en produits finis, puisque aujourd'hui, cela crée de nombreuses difficultés aux automobilistes et à tous les métiers de service qui utilisent le carburant", développe Denis Christel Sassou Nguesso dans une interview avec Sputnik Afrique. De plus, grâce au projet, la République du Congo acquerra "les mécanismes de gestion modernes" en logistique et créera des emplois aussi bien directs qu'indirects. Il qualifie ce projet de "bénéfique pour les deux pays".En outre, le Congo pourrait bâtir des micro-barrages hydroélectriques avec l’appui de Rosatom. Un protocole d'accord approprié a été signé avec le géant russe de l'énergie Rosatom. Le projet est en phase d'examen, a déclaré le ministre. "Cela a été discuté lors de la dernière visite du Président Denis Sassou-Nguesso à Moscou, en juin. Nous avons aussi eu la visite du vice-président de la société Rosatom à Brazzaville pour continuer à étudier les contours de ce projet. Nous avons bon espoir de le mener à bien", a-t-il détaillé.

