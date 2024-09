https://fr.sputniknews.africa/20240930/des-images-de-la-liberation-de-novogrodovka-mises-en-ligne-par-la-defense-russe--1068489506.html

Des images de la libération de Novogrodovka mises en ligne par la Défense russe

Des images de la libération de Novogrodovka mises en ligne par la Défense russe

Sputnik Afrique

Un travail en commun de l'artillerie, des équipages de drones et des troupes au sol a permis aux forces russes de libérer la localité de Novogrodovka, en... 30.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-30T20:01+0200

2024-09-30T20:01+0200

2024-09-30T20:01+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

république populaire de donetsk (rpd)

troupes

drone

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/19/1068007303_0:166:3071:1893_1920x0_80_0_0_79bbe1fe57bc8ffddd04f4f43ff14c6d.jpg

Les troupes d'assaut du groupement russe Centre ont achevé l'opération de libération de Novogrodovka, située en république populaire de Donetsk, a annoncé ce lundi 30 septembre le ministère russe de la Défense.Les commandos ont pénétré dans la localité par petits groupes, en essayant de rester à couvert et de contourner les abris ukrainiens dissimulés dans les forêts, détaille le communiqué.Un puissant appui feu a été fourni par l'artillerie et les drones de combat FPV qui forçaient les soldats ennemis à quitter leurs abris souterrains, les bâtiments et les sous-sols.Ce travail a contribué à libérer rapidement les rues de la ville, favorisant l'avancée des troupes russes.Ces actions décisives ont permis de mener à bien la mission et d'évincer Kiev de cette zone.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, république populaire de donetsk (rpd), troupes, drone