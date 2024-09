https://fr.sputniknews.africa/20240929/une-exposition-de-photos-dans-un-musee-du-cap-montre-la-beaute-de-certaines-villes-depuis-lespace-1068473441.html

Une exposition de photos dans un musée du Cap montre la beauté de certaines villes depuis l'espace

Au Musée Iziko du Cap s'est ouverte une exposition de photos de ville des BRICS prises depuis la terre et l'espace, rapporte la structure dans un communiqué... 29.09.2024, Sputnik Afrique

Cette exposition combine des images de villes des pays des BRICS prises depuis la terre et depuis l'espace, rapporte un communiqué de l'institution. La cérémonie d'ouverture comprenait une rencontre avec le cosmonaute russe, Sergueï Koud-Skvertchkov. Les invités ont eu l'occasion de discuter avec lui et d'obtenir des autographes. Le célèbre astronaute a visité le Centre russe pour enfants et présenté son livre "Ce que je peux apprendre de Youri Gagarine". Sergueï Koud-Skvertchkov s'est envolé dans l'espace en octobre 2020. Après 10 ans de préparation, il a passé 185 jours sur l'ISS et 7 heures dans l'espace. L’exhibition a été inaugurée dans le cadre du projet "BRICS Universe" avec le partenariat de Roscosmos.

