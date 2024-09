https://fr.sputniknews.africa/20240929/un-su-34-bombarde-un-bastion-ukrainien-dans-la-region-russe-de-koursk---video-1068475261.html

Un Su-34 bombarde un bastion ukrainien dans la région russe de Koursk - vidéo

Un Su-34 bombarde un bastion ukrainien dans la région russe de Koursk - vidéo

La Défense russe a diffusé une vidéo d'un bombardier tactique russe Su-34 qui a frappé des positions et des unités ukrainiennes dans la région russe de Koursk.

Un avion polyvalent Su-34 des Troupes aérospatiales russes a anéanti un point d'appui et des effectifs de l'armée ukrainienne dans une zone frontalière de la région russe de Koursk, a annoncé ce dimanche 29 septembre le ministère russe de la Défense qui publie une vidéo.L'équipage a fait usage de bombes aériennes équipées du module universel de vol plané et de correction pour frapper la position ukrainienne, précise le ministère.Selon les données du renseignement, les unités et le bastion ennemi ont été détruits.

